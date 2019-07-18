Черных не вышла в финал чемпионата мира в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Россиянка Елена Черных не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале она продемонстрировала лишь 18-й результат — 264,45 балла.
Лучшей в полуфинале, как и в квалификации, стала китаянка Ши Тинмао (359,40).
Ранее ещё одна представительница России Ульяна Клюева заняла 22-е место в квалификации (251,70) и пройти в полуфинал не сумела.
Финал в этом виде программы состоится завтра, 19 июля.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2). Чемпионат мира завершится 28 июля.
Черных вышла в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
- 18 июля 2019
-
12:32
-
11:51
-
10:41
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
01:06
-
00:49
-
00:00
- 17 июля 2019
-
23:44
-
23:29
-
23:17
-
21:51
-
20:42
-
20:25
-
19:58
-
19:47
-
19:19
-
18:11
-
17:53
-
17:26
-
17:16
-
16:38
-
15:50
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
12:02
-
11:51
-
11:21
-
11:14
-
10:57
-
09:59
-
09:50
-
09:47
Партнерский контент