Черных не вышла в финал чемпионата мира в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Россиянка Елена Черных не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале она продемонстрировала лишь 18-й результат — 264,45 балла.

Лучшей в полуфинале, как и в квалификации, стала китаянка Ши Тинмао (359,40).

Ранее ещё одна представительница России Ульяна Клюева заняла 22-е место в квалификации (251,70) и пройти в полуфинал не сумела.



Финал в этом виде программы состоится завтра, 19 июля.



В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (5-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2). Чемпионат мира завершится 28 июля.