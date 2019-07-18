Экс-кандидат в президенты IBU Брока задержана по подозрению в получении взятки

Президент Федерации биатлона Латвии, депутат Рижской думы Байба Брока была задержана по подозрению в получении взятки на сумму не менее 20 тыс. евро, сообщает BaltNews. Предполагается, что она, занимая пост главы закупочной комиссии Латвийского университета, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах конкретного предпринимателя.
Взятка могла быть оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона. По документам, эти деньги проходили как средства для поддержки биатлониста Андрея Расторгуева.
Брока была кандидатом в президенты Международного союза биатлонистов и на выборах проиграла шведу Олле Далину.
В сентябре прошлого года телеканал ARD сообщил, что Байба подозревается в связях с мафией. Брока обвинения в связях с преступным миром опровергла, сказав, что эти слухи появляются перед каждыми выборами с её участием.
Брока также является бывшим министром юстиции Латвии.
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