Экс-кандидат в президенты IBU Брока задержана по подозрению в получении взятки

Президент Федерации биатлона Латвии, депутат Рижской думы Байба Брока была задержана по подозрению в получении взятки на сумму не менее 20 тыс. евро, сообщает BaltNews. Предполагается, что она, занимая пост главы закупочной комиссии Латвийского университета, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах конкретного предпринимателя.

Взятка могла быть оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона. По документам, эти деньги проходили как средства для поддержки биатлониста Андрея Расторгуева.

Брока была кандидатом в президенты Международного союза биатлонистов и на выборах проиграла шведу Олле Далину.

В сентябре прошлого года телеканал ARD сообщил, что Байба подозревается в связях с мафией. Брока обвинения в связях с преступным миром опровергла, сказав, что эти слухи появляются перед каждыми выборами с её участием.

Брока также является бывшим министром юстиции Латвии.