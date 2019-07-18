Синхронистки Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в произвольной программе в соревнованиях дуэтов в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). За своё выступление они получили 97,500 балла.
Серебряными призёрами стали представительницы Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Веньянь (95,7667). Бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (94,1000).
Ромашина, являющаяся самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств, завоевала 21-ю золотую медаль на чемпионатах мира. Колесниченко стала 16-кратной чемпионкой мира.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-3-0). Команда Германии идёт третьей (2-0-2).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей.
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