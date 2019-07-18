Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Кванджу

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 17:12.



Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Группа B. 3-й тур

Венгрия — Россия — 12:17 (4:6, 3:5, 1:2, 4:4).

Ранее россиянки обыграли команды Канады и Южной Кореи. Сборная России заняла первое место в группе B и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником сборной России будет победитель противостояния Казахстан — Австралия.

В четвертьфинал также вышли команды США, Италии и Испании, ставшие победителями своих групп.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

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