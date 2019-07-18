Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Кванджу
Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) со счётом 17:12.
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Группа B. 3-й тур
Венгрия — Россия — 12:17 (4:6, 3:5, 1:2, 4:4).
Ранее россиянки обыграли команды Канады и Южной Кореи. Сборная России заняла первое место в группе B и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником сборной России будет победитель противостояния Казахстан — Австралия.
В четвертьфинал также вышли команды США, Италии и Испании, ставшие победителями своих групп.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Группа B. 3-й тур. Венгрия - Россия - 12:17
18 июля 2019 года, четверг. 14:30 МСК
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