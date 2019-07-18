Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля. Чемпионат мира пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

«Конечно, для нас волнительно играть на стадионе «Лужники», где проходил финал домашнего чемпионата мира. Открытие турнира будет для нас особенным моментом. Теперь все наши мысли связаны с тем, как порадовать всех болельщиков хорошей игрой и хорошим результатом.

Думаю, что в организационном плане Россия и Москва традиционно проявят себя с лучшей стороны – в этом у меня нет сомнений. А мы постараемся доказать, что заслуживаем места на ближайшем чемпионате мира. Мы сделаем всё, чтобы выступить максимально успешно. Этот турнир будет очень тяжёлым, и нам нужно будет отдать все силы, чтобы попасть в Парагвай.

Неудача на Европейских играх в Минске, наверное, сильно ударила по имиджу нашей сборной. Но это спорт, такое случается. Уже после турнира мы собирались в Минске с другими тренерами национальных сборных и пришли к выводу, что семь из восьми команд—участниц турнира могли обыграть друг друга с непредсказуемым результатом. Тот турнир был особенным по нервам, по обстановке. После него осталась большая рана, но время идёт, жизнь продолжается. Перед нами стоят новые задачи – отбор на чемпионат мира и успешное выступление на нём», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.