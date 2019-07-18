Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля. Чемпионат мира пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
«Конечно, для нас волнительно играть на стадионе «Лужники», где проходил финал домашнего чемпионата мира. Открытие турнира будет для нас особенным моментом. Теперь все наши мысли связаны с тем, как порадовать всех болельщиков хорошей игрой и хорошим результатом.
Думаю, что в организационном плане Россия и Москва традиционно проявят себя с лучшей стороны – в этом у меня нет сомнений. А мы постараемся доказать, что заслуживаем места на ближайшем чемпионате мира. Мы сделаем всё, чтобы выступить максимально успешно. Этот турнир будет очень тяжёлым, и нам нужно будет отдать все силы, чтобы попасть в Парагвай.
Неудача на Европейских играх в Минске, наверное, сильно ударила по имиджу нашей сборной. Но это спорт, такое случается. Уже после турнира мы собирались в Минске с другими тренерами национальных сборных и пришли к выводу, что семь из восьми команд—участниц турнира могли обыграть друг друга с непредсказуемым результатом. Тот турнир был особенным по нервам, по обстановке. После него осталась большая рана, но время идёт, жизнь продолжается. Перед нами стоят новые задачи – отбор на чемпионат мира и успешное выступление на нём», — передаёт слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.
- 18 июля 2019
-
17:43
-
17:27
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:34
-
16:26
-
15:41
-
15:08
-
14:21
-
13:32
-
12:32
-
11:51
-
10:41
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
01:06
-
00:49
-
00:00
- 17 июля 2019
-
23:44
-
23:29
-
23:17
-
21:51
-
20:42
-
20:25
-
19:58
-
19:47
-
19:19
-
18:11
-
17:53
-
17:26
-
17:16
-
16:38
-
15:50