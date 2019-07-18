Гендиректор BSWW прокомментировал отказ сборной Украины приехать в Москву

Габино Реналес, генеральный директор Международной организации пляжного футбола, оценил шансы России принять чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. С 19 по 27 июля в Москве пройдёт европейский квалификационный турнир к чемпионату мира — 2019.



«Россия всегда является фаворитом в любой гонке за проведение крупномасштабных спортивных соревнований. Я лично считаю, что Россия заслужила право проведения чемпионата мира ФИФА в 2021 году по итогам той огромной положительной работы, которую проделал Российский футбольный союз за все эти годы.

Впрочем, есть и другие претенденты: Аргентина выдвинула свою кандидатуру, есть и другие страны. Но, повторюсь, Россия заслужила право провести этот турнир как никто другой. Уверен, что ФИФА примет во внимание и тот факт, что в 2018 году Россия провела лучший в истории чемпионат мира по большому футболу.

Что касается неприезда сборной Украины на отборочный турнир в Россию, то, конечно, нехорошо, когда команда снимается в последний момент. Это было решением Федерации футбола Украины и Федерации пляжного футбола Украины. Я был об этом уведомлён, но не вправе разглашать причины их отказа. Дисциплинарный комитет, конечно, рассмотрит эту ситуацию и определит, могут ли быть наложены на Украину какие-то санкции", — передаёт слова Реналеса корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Чемпионат мира 2019 года состоится в Парагвае.

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