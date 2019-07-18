Российские шпажистки не смогли пробиться в 1/4 финала ЧМ по фехтованию

Российские шпажистки Виолетта Колобова и Татьяна Андрюшина не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Колобова в 1/8 финала со счётом 11:15 уступила Юн Ми Кан из Южной Кореи. Ещё одна представительница России Андрюшина завершила борьбу на стадии 1/16 финала, она проиграла украинке Алене Кривицкой.
Напомним, всего на чемпионате мира в Будапеште будет разыграно 12 комплектов наград — в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.
В командные соревнования на Олимпийские игры 2020 года в Токио квалифицируются четыре лучшие сборные в рейтинге Международной федерации фехтования по состоянию на апрель 2020 года, а также четыре сильнейшие сборные континентов.
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