Ромашина побила достижение Ана по победам на чемпионатах мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина обошла шорт-трекиста Виктора Ана по количеству золотых наград на чемпионатах мира и вышла на первое место среди всех российских спортсменов.

Ранее Ромашина вместе со Светланой Колесниченко выиграла золотые медали в произвольной программе в соревнованиях дуэтов в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Это золото стало для неё 21-м в карьере. Колесниченко стала 16-кратной чемпионкой мира.

Виктор Ан побеждал на чемпионатах мира по шорт-треку 20 раз. При этом 18 золотых медалей он завоевал под флагом Южной Кореи.

Рекордсменом чемпионатов мира по водным видам спорта остаётся американец Майкл Фелпс, на счету которого 26 золотых наград.



Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей.