Тренер синхронисток: в футбол не уйду. Лучше останусь непризнанной, но с золотом

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко поделилась эмоциями от победы Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в произвольной программе в соревнованиях дуэтов в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).



Как глыба с души свалилась. Это же самая сложная программа в истории. И прежде мы её еще не делали. В первой линии идёт двойная поддержка, а потом, буквально через вдох, три связки подряд. Две народ уже делает, но три – пока никто. И ведь темп у девчонок дальше не ослабевает. А последняя часть – апофеоз. Ещё три связки.



Минимальное внимание к успехам задевает? Да я уже устала об этом говорить. Ну, а что делать? В футбол не хочу идти. Лучше здесь останусь. Непризнанной. Но буду бороться за золото», — приводит слова Данченко «Команда России».

