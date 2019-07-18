Британец Йейтс выиграл 12-й этап «Тур де Франс», Закарин финишировал 73-м

Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс». После 209 км дистанции из Тулузы в Баньер-де-Бигор он опередил испанца Пейо Бильбао (Astana Pro) и австрийца Грегора Мюльбергера (Bora-Hansgrohe). Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin стал 73-м.
Лидером общего зачёта остался француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step.
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»
12-й этап. Тулуза — Баньер-де-Бигор. 167 км
1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 4:57.53.
2. Пейо Бильбао (Испания, Astana Pro) – то же время.
3. Грегор Мюльбергер (Австрия, Deceuninck-Quick Step) – то же время…
73. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – отставание 9.35.
Общий зачёт после 12-го этапа
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck- Quick Step) – 52:26.09.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – + 1.12.
3. Эган Бернал (Колумбия, INEOS) – + 1.16…
61. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 40.37.
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