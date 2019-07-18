Грищук сыграл вничью в первой партии полуфинала Гран-при ФИДЕ в Риге
Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первой партии полуфинала второго этапа серии Гран-при ФИДЕ, который проходит в Риге.
Партия Грищука, который играл чёрными, и Вашье-Лаграва завершилась после 33-го хода. В другом полуфинале азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми фигурами победил американца Уэсли Со.
Грищук пробился в полуфинал, одержав победу в противостоянии с китайцем Юй Янъи. Вашье-Лаграв победил болгарина Веселина Топалова.
Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге. Сергей Карякин покинул турнир на стадии четвертьфиналов. Он уступил Со со счётом 3,5:2,5.
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