Фигуристка Губанова — об отчислении из ЦСКА: тренеру надо всё и сразу

Шестнадцатилетняя фигуристка Анастасия Губанова рассказала, почему тренер Елена Буянова приняла решение об отчислении спортсменки из ЦСКА.



«Мы поговорили, Буянова сказала, что я не справляюсь c той нагрузкой, которую принято переносить в Москве, что мне тяжело жить одной, когда родители в Петербурге.

Да, было трудно, я же переехала в Москву маленькой девочкой. Без родителей. Не хватало мне поддержки. Но я всё равно считаю, что с этой московской жизнью справлялась. Не совсем, конечно, но и не до такой степени, как мне тренер говорила. Проблема была с травмами, из-за чего мой тренировочный процесс был не таким, каким должен.



Травмы подвели. Тренер хотела результата, постоянной стабильности. А когда происходит обратное, естественно, это не может радовать.

Весь прошлый сезон и до того момента, как все ушли, всё было хорошо. А в начале сезона наши отношения стали уже другими. Просто Елене Германовне надо, я считаю, всё и сразу. Но из-за травм, которые были, я не могла этого сделать. Тренеру это не нравилось», — приводит слова Губановой «Р-Спорт».

Серебряный призёр юниорского Финала Гран-при 2016 года и Финала Кубка России — 2018 Губанова тренировалась у Буяновой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала четвёртой, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро.

До переезда в Москву Губанова много лет тренировалась у Ангелины Туренко в Санкт-Петербурге, куда теперь вернулась.