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Российский саблист Лоханов не сумел пройти в полуфинал ЧМ по фехтованию

Российский саблист Лоханов не сумел пройти в полуфинал ЧМ по фехтованию
Другие / Прочие виды спорта 0

Саблист Константин Лоханов не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинальном поединке россиянин проиграл представителю Южной Кореи Сангуку О — 9:15.

Лоханов оставался последним представителем России у саблистов. Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников выбыли на стадии 1/8 финала. Ибрагимов уступил иранцу Мойтабу Абедини со счётом 9:15, а Решетников проиграл венгру Андрашу Сатмари — 12:15. Дмитрий Даниленко в 1/16 финала не смог одолеть итальянца Луиджи Самеле — 13:15.

На чемпионате мира в Будапеште будет разыграно 12 комплектов наград — в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

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