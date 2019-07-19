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Ягудин: у Загитовой и Медведевой практически та же история, что у нас с Плющенко

Ягудин: у Загитовой и Медведевой практически та же история, что у нас с Плющенко
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил противостояние болельщиков Евгении Медведевой и Алины Загитовой с аналогичной ситуацией в 2002 году, когда он соперничал с Евгением Плющенко на Олимпиаде в Нагано.

«Ажиотаж вокруг фигурного катания? Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – все то же самое. Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Николаевич Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, ещё добавляют популярности виду спорта», – приводит слова Ягудина «Советский спорт».

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