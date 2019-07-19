Беляев завоевал серебро чемпионата мира в плавании на открытой воде на 25 км

Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) в заплыве на 25 км. Это первая медаль сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионате мира 2019 года.

Золото выиграл француз Аксель Реймонд. Бронза досталась итальянцу Алессио Оккипинти.

Плавание на открытой воде. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея

Мужчины. 25 км

1. Аксель Реймонд (Франция) — 4:51.06,2.

2. Кирилл Беляев (Россия) — +0,3.

3. Алессио Оккипинти (Италия) — +3,3...

6. Евгений Дратцев (Россия) — +13,4.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).