Бразильянка Кунья победила на ЧМ в плавании на открытой воде, Колесникова — 11-я
Бразильянка Ана Марсела Кунья выиграла золото на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта Кванджу (Южная Корея). Она продемонстрировала результат 5 часов 8 минут 3,0 секунды.
Серебряным призёром стала немка Финния Вунрам (+8,6 секунды). Тройку призёров замкнула француженка Лара Гранжон (+18,2).
Россиянка Софья Колесникова заняла 11-е место (+4.27,0). Её соотечественница Анастасия Басалдук не финишировала.
Ранее Кунья на чемпионате мира 2019 года победила на дистанции 5 км.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).
Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Открытая вода 25 км
19 июля 2019 года, пятница. 02:05 МСК
1
Ана Кунья
Бразилия
5:08:03.0
2
Финниа Вунрам
Германия
+8.60
3
Лара Гранжон
Франция
+18.20
Беляев завоевал серебро чемпионата мира в плавании на открытой воде на 25 км
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