Бразильянка Кунья победила на ЧМ в плавании на открытой воде, Колесникова — 11-я

Бразильянка Ана Марсела Кунья выиграла золото на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта Кванджу (Южная Корея). Она продемонстрировала результат 5 часов 8 минут 3,0 секунды.

Серебряным призёром стала немка Финния Вунрам (+8,6 секунды). Тройку призёров замкнула француженка Лара Гранжон (+18,2).

Россиянка Софья Колесникова заняла 11-е место (+4.27,0). Её соотечественница Анастасия Басалдук не финишировала.

Ранее Кунья на чемпионате мира 2019 года победила на дистанции 5 км.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).