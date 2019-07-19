96-летний американец побил мировой рекорд в беге на 5000 м

96-летний американец Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в своей возрастной категории, сообщает Runners World. На соревнованиях в Айове он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды.

Предыдущее рекордное достижение, принадлежавшее Фрэнку Левайну (50.10,56), было улучшено почти на восемь минут.

Энглерт также является рекордсменом мира в беге на 800, 1500 и 3000 м для людей в возрасте от 95 до 99 лет. Кроме того, он был участником команд, установивших рекорды в эстафетах 4x100, 4x400 и 4x800 м.



«Это весело. Невесело, когда бежишь, но так здорово, когда финишируешь. Это упорный труд», — прокомментировал произошедшее Энглерт.

Рой поддерживает форму, ежедневно пробегая 2-3 мили на беговой дорожке.

Фото доступно в «инстаграме» USATF.