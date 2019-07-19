«Броненосец» идёт третьим на Cascais 52 Super Series Sailing Week

В Кашкайше (Португалия) продолжаются соревнования сильнейших яхтсменов планеты на очередном этапе 52 Super Series.
Предварительному лидеру регаты американской Quantum Racing удалось оторваться от преследователей на 6 очков. Далее следует итальянская Azzurra, на пять очков от которой отстаёт российская команда «Броненосец».
Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга из-за седьмого прихода в одной из гонок второго гоночного дня откатилась на четвёртое место, но затем дважды стала третьей. Это позволило команде Владимира Любомирова занять третье место в общем зачёте.
«Мы могли быть и вторыми в одной из гонок сегодняшнего дня. Сложный день, верхний знак был установлен ближе к берегу и заходы ветра там были до 50 градусов, и это при силе ветра порядка 25 узлов. Получались резкие усиление, которые необходимо было чётко отрабатывать. Настроение у команды отличное, главное не терять собранности в каждой гонке», — рассказал баковый команды «Броненосец» Алексей Кулаков.
На два очка от третьего места отстают немцы на Platoon, на четыре — южноафриканцы на Phoenix. Впереди ещё два гоночных дня.
Обзор доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
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