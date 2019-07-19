Прыгун в воду Бондарь завоевал олимпийскую лицензию

Россиянин Александр Бондарь пробился в финал соревнований по прыжкам в воду с вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

В полуфинале он продемонстрировал 10-й результат (426,60 балла). Все 12 участников финала стали обладателями олимпийских лицензий на Игры-2020 в Токио (Япония).

В финал не сумел пробиться россиянин Игорь Мялин. Он занял 14-е место (403,60). Лучшим в полуфинале стал китаец Ян Цзянь (573,35). Медали в этом виде программы будут разыграны завтра, 20 июля.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (6-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.