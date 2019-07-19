Российские заключённые примут участие в международном шахматном турнире

Начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Матвеенко сообщил, что 5-6 августа российская команда примет участие в международном шахматном турнире среди заключённых.

«Страны — Испания, Армения, Соединённые Штаты, Бразилия, Англия. Предварительное согласие дала Белоруссия», — приводит слова Матвеенко РИА «Новости».

Команды будут играть по интернету, партии пройдут на четырёх досках.

Подобные соревнования уже проходили в 2013 году, когда в шахматы сыграли заключённые из Москвы и Чикаго. Осенью 2014 года несовершеннолетние заключённые из России состязались с соперниками из Швейцарии.

В 2016 году вновь состоялся матч между заключёнными из России и США. Победу одержали россияне — 12-2.