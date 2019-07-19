Товарищеский матч между регбийными сборными России и Грузии отменён

Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти в Тбилиси 27 августа, не состоится. Федерация регби России (ФРР) считает невозможным проведение игры в Тбилиси из-за сложившейся в последнее время политической обстановки в Грузии.

«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузинской Демократической Республике и в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

Федерация регби России глубоко ценит партнёрские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, и считает необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ФРР.