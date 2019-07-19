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Победитель 10-го этапа «Тур де Франс» попал в аварию в ходе «разделки» в По

Победитель 10-го этапа «Тур де Франс» попал в аварию в ходе «разделки» в По
Другие / Велоспорт 0

Дебютант «Тур де Франс», бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт, выигравший 10-й этап многодневки, досрочно завершил гонку из-за травмы ноги, сообщает АР. Незадолго до финиша 13-го этапа «Тур де Франс» – индивидуальной гонки на 27,2 км на время с раздельным стартом, которая проходит в По, Ван Арт попал в аварию, врезавшись в придорожный барьер. До схода Ван Арт был одним из самых быстрых гонщиков 13-го этапа «Тур де Франс».

Медицинская бригада своевременно оказала помощь бельгийцу на обочине дороги, после чего он был отправлен в больницу на машине скорой помощи.

Представители команды Jumbo-Visma сообщили, что Ван Арт находится в сознании, но не сможет продолжить участие в «Тур де Франс» из-за травмы правой ноги.

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Источник: AP News

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