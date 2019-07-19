Алафилипп упрочил лидерство на «Тур де Франс», выиграв 13-й этап

Лидер общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» Жулиан Алафилипп стал победителем 13-го этапа гонки — индивидуальной гонки на время с раздельного старта, которая проходит в По. Француз преодолел 27,2 км ровно за 35 минут. Второе время показал британец Герайнт Томас, третьим стал бельгиец Томас Де Гендт.

Велошоссе. «Тур де Франс». 13-й этап. Гонка с раздельным стартом. 27,2 км

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 35.00.

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – отставание 0.14.

3. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — +0.36…

43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +2.31.

Общий зачёт после 13 этапов

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 53:01.09.

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – отставание 1.26.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +2.12…

62. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +43.08.