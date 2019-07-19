Алафилипп упрочил лидерство на «Тур де Франс», выиграв 13-й этап

Лидер общего зачёта веломногодневки «Тур де Франс» Жулиан Алафилипп стал победителем 13-го этапа гонки — индивидуальной гонки на время с раздельного старта, которая проходит в По. Француз преодолел 27,2 км ровно за 35 минут. Второе время показал британец Герайнт Томас, третьим стал бельгиец Томас Де Гендт.
Велошоссе. «Тур де Франс». 13-й этап. Гонка с раздельным стартом. 27,2 км
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 35.00.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – отставание 0.14.
3. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — +0.36…
43. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +2.31.
Общий зачёт после 13 этапов
1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 53:01.09.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – отставание 1.26.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +2.12…
62. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +43.08.
- 19 июля 2019
-
19:27
-
19:17
-
18:39
-
18:16
-
17:46
-
17:16
-
16:23
-
15:48
-
14:42
-
14:14
-
13:07
-
12:17
-
11:58
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
09:46
-
09:36
-
09:03
-
08:57
-
08:52
-
08:33
-
00:42
-
00:16
- 18 июля 2019
-
23:53
-
22:44
-
22:09
-
21:46
-
21:30
-
20:58
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
19:01
-
18:37