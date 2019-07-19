Гроссмейстер Грищук не сумел выйти в финал этапа Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер Александр Грищук не сумел выйти в финал этапа Гран-при ФИДЕ в Риге (Латвия). Во второй полуфинальной партии в классические шахматы Грищук потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва, которому по сумме двух встреч уступил со счётом 0,5:1,5.

Не понадобился тай-брейк и во второй полуфинальной паре. Победивший накануне Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана свёл к ничьей ответную встречу с американцем Уэсли Со и выиграл — 1,5:0,5.

В финале сыграют Мамедьяров и Вашье-Лаграв.

Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге. Сергей Карякин покинул турнир на четвертьфинальной стадии, уступив на тай-брейке Со.