Гроссмейстер Грищук не сумел выйти в финал этапа Гран-при ФИДЕ
Российский гроссмейстер Александр Грищук не сумел выйти в финал этапа Гран-при ФИДЕ в Риге (Латвия). Во второй полуфинальной партии в классические шахматы Грищук потерпел поражение от француза Максима Вашье-Лаграва, которому по сумме двух встреч уступил со счётом 0,5:1,5.
Не понадобился тай-брейк и во второй полуфинальной паре. Победивший накануне Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана свёл к ничьей ответную встречу с американцем Уэсли Со и выиграл — 1,5:0,5.
В финале сыграют Мамедьяров и Вашье-Лаграв.
Напомним, в соревнованиях также участвовали россияне Даниил Дубов, Никита Витюгов и Пётр Свидлер, но они выбыли в первом круге. Сергей Карякин покинул турнир на четвертьфинальной стадии, уступив на тай-брейке Со.
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