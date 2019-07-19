Невероятно красивый победный гол забит в итальянском пляжном футболе

Невероятно красивый победный гол был забит в матче чемпионата Италии по пляжному футболу между «Виареджо» и «Катанией». Его автором стал нападающий «Виареджо» и сборной Италии Габриэле Гори, который сейчас выступает в квалификации чемпионата мира в Москве.

При счёте 5:5 в дополнительное время Гори перехватил пас игрока «Катании» вблизи собственных ворот и пробил через себя. Мяч пролетел через всё поле и влетел в противоположные ворота, оставленные голкипером «Катании». Получилось очень эффектно.

Гол Гори помог «Виареджо» победить «Катанию» — 7:5 и выиграть чемпионат пляжной футбольной лиги FIGC.

В стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира Италия победила Казахстан со счётом 5:2. Гори оформил дубль, забив победный гол итальянцев.