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World Rugby организует альтернативный матч между Россией и Грузией

World Rugby организует альтернативный матч между Россией и Грузией
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный совет регби (World Rugby) заинтересован в организации альтернативных товарищеских матчей для сборных России и Грузии после отмены контрольной встречи, которая должна была пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки к Кубку мира — 2019 по регби. Причиной отмены послужила напряженная политическая обстановка в Грузии.

«Не берусь детально комментировать эту ситуацию, но подоплека принятого решения понятна. Мы усердно работаем над организацией альтернативных тестовых встреч для обеих сборных», — приводит слова директора по коммуникациям World Rugby Доминика Рамблса ТАСС.

Кубок мира по регби пройдёт с 20 сентября по 2 ноября в Японии. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе А с командами Ирландии, Самоа, Шотландии и Японии.

Товарищеский матч между регбийными сборными России и Грузии отменён
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