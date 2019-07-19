Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в квалификации ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в европейском отборочном турнире чемпионата мира – 2019, который проходит в Москве. В матче первого тура в группе А подопечные Михаила Лихачёва обыграли команду Германии со счётом 6:2.

Хет-трик оформил Борис Никоноров, по разу отличились Максим Чужков, Кирилл Романов и Артур Папоротный.

Также в подгруппе сборной России предстоит сыграть с командами Венгрии и Эстонии. Их личное противостояние в первом туре завершилось победой венгров в дополнительное время – 2:1 д. в.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа

Группа А. Первый тур

Россия – Германия – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

Голы: Чужков, 2, Никоноров, 4, 15, 31, Романов, 22, Папоротный, 25 — Биерман, 11, Свенсон, 34.

Четвёртый гол сборной России в этом матче Кирилл Романов забил ударом через себя.