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Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию. В финальном бою первенства планеты, которое проходит в Будапеште (Венгрия), Дериглазова нанесла поражение француженке Полин Ранвье со счётом 15:11.

Ранее Дериглазова четыре раза становилась чемпионкой мира — дважды в личном первенстве (2015 и 2017) и дважды в команде (2011 и 2016).

В 1/8 финала Дериглазова уверенно победила представительницу Канады Го Джессика Цзы Цзя – 15:8, а в четвертьфинале разгромила соотечественницу Аделину Загидуллину – 15:3. В полуфинале Дериглазовой противостояла двукратная олимпийская чемпионка, итальянка Элиза Ди Франчиска. Победа осталась за россиянкой – 15:13.

Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова не смогли преодолеть стадию 1/16 финала.

Золото Дериглазовой — вторая медаль сборной России на чемпионате мира. Ранее Сергей Бида стал серебряным призёром соревнований шпажистов.

Шпажист Бида стал серебряным призёром чемпионата мира по фехтованию
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