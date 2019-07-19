Обладатель Супербоула в составе «Джайентс» умер в 32 года от солнечного удара

Бывший линейный нападающий клуба американского футбола «Нью-Йорк Джайентс» Митч Петрус умер в возрасте 32 лет, сообщает New York Post. Причиной смерти стал солнечный удар.

Петрус весь день проработал на открытом воздухе возле семейного магазина в округе Лонок (Арканзас), который, как и большая часть США, находится во власти невероятной жары. В тот день температура воздуха была близка к 40 градусам Цельсия.

В 2010 году Петрус из университетской команды Арканзаса был задрафтован клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс», где выступал с 2010 по 2012 год. Затем Петрус играл за «Нью Ингленд Пэтриотс» и «Теннесси Тайтенс». Завершив профессиональную карьеру, бывший спортсмен выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика.

Наивысшим достижением Петруса стала победа в Супербоуле в 2011 году. Тогда его клуб «Нью-Йорк Джайентс» переиграл «Нью Ингленд Пэтриотс» со счётом 21:17.