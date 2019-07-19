Чемпионка мира из Бахрейна дисквалифицирована на 4 года за применение допинга

Чемпионка мира 2016 года в помещении в беге на 400 метров Кеми Адекойя из Бахрейна дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, сообщает АР.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) сообщил, что в пробе 26-летней спортсменки обнаружен стероид станозолол. Срок отстранения легкоатлетки отсчитывается с ноября 2018 года.

Родившаяся в Нигерии Адекойя стала выступать за Бахрейн с 2014 года. С тех пор она выиграла четыре золотые медали Азиатских игр и титул чемпионки Азии, а также золото зимнего чемпионата мира — 2016 в Портленде.

Результаты с 24 августа 2018 года будут аннулированы. Спортсменка будет лишена двух золотых медалей, завоеванных на Азиатских играх: в беге на 400 метров с барьерами и смешанной эстафете 4х400 м.