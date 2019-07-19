Чемпионка мира из Бахрейна дисквалифицирована на 4 года за применение допинга

Чемпионка мира 2016 года в помещении в беге на 400 метров Кеми Адекойя из Бахрейна дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, сообщает АР.
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) сообщил, что в пробе 26-летней спортсменки обнаружен стероид станозолол. Срок отстранения легкоатлетки отсчитывается с ноября 2018 года.
Родившаяся в Нигерии Адекойя стала выступать за Бахрейн с 2014 года. С тех пор она выиграла четыре золотые медали Азиатских игр и титул чемпионки Азии, а также золото зимнего чемпионата мира — 2016 в Портленде.
Результаты с 24 августа 2018 года будут аннулированы. Спортсменка будет лишена двух золотых медалей, завоеванных на Азиатских играх: в беге на 400 метров с барьерами и смешанной эстафете 4х400 м.
- 19 июля 2019
-
23:47
-
23:32
-
23:18
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:30
-
21:05
-
20:53
-
20:39
-
19:53
-
19:27
-
19:17
-
18:39
-
18:16
-
17:46
-
17:16
-
16:23
-
15:48
-
14:42
-
14:14
-
13:07
-
12:17
-
11:58
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
09:46
-
09:36
-
09:03
-
08:57
-
08:52
-
08:33
-
00:42
-
00:16