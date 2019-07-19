Россия разгромила немцев в Москве. Все голы матча в «Лужниках», видео

Сборная России по пляжному футболу в первом туре первого группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира – 2019, который проходит «Лужниках», победила команду Германии со счётом 6:2.

Уже на второй минуте встречи голкипер хозяев песка Максим Чужков забил первый гол сборной России на домашнем турнире, мощно пробив от своих ворот. Вскоре Борис Никоноров замкнул прострел Юрия Крашенинникова и удвоил перевес команды Михаила Лихачёва. Но ещё до перерыва немцы отыграли один мяч — отличился Кристиан Биерман.

Во второй 12-минутке Никоноров оформил дубль, реализовав пенальти, а Кирилл Романов отличился фантастическим по красоте ударом через себя. Третий период начался с гола Артура Папоротного, а за пять минут до окончания матча Никоноров оформил хет-трик. Последний гол в матче остался за командой Германии, в составе которой отличился Свенсон.