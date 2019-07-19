Союз регби Грузии: международные матчи в Грузии проходят в безопасной обстановке

Президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе прокомментировал отказ сборной России сыграть товарищеский матч с грузинскими регбистами 27 августа в Тбилиси.

«К сожалению, сборная России не приедет на матч, решение было принято Федерацией регби России из-за событий, происходящих в Тбилиси, и возможного риска провокаций.

Мы должны принять это как факт и ищем нового противника для сборной Грузии в матче, который состоится 27 августа. Матчи международного уровня в Грузии проводились, проводятся и будут проводиться в безопасной спортивной обстановке. Гарантией этого является грузинское правительство, а также Союз регби Грузии в пределах своей компетенции», — приводит слова Сванидзе sportall.ge.

Товарищеский матч Грузия – Россия был запланирован в рамках подготовки к Кубку мира по регби, который состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.