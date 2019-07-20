Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на Супертурнире в Дортмунде

Российский шахматист Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана в партии пятого тура Супертурнира в Дортмунде (Германия). Партия завершилась после 33-го хода.
Также вничью завершились и все остальные партии пятого тура, что не внесло изменений в турнирную таблицу. После пяти туров лидирует Домингес (3,5 балла). По 3 очка набрали Раджабов, Раппорт и Войташек. По 2 балла в активе Непомнящего, Нисипяну и Фридмана, на счету Кюлаотса – 1,5 очка. Турнир завершится 21 июля.
Результаты партий пятого тура
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5.
Даниэль Фридман (Германия) — Леньер Домингес (США) — 0,5:0,5.
Кайдо Кюлаотс (Эстония) — Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.
Радослав Войташек (Польша) — Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – 0,5:0,5.
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