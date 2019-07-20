Туктамышева: моя мама — учитель, иногда она с надеждой ставит +4 и +5
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о своих не очень высоких бонусных оценках за прыжки.
«Моя мама учитель математики в школе. Когда она выставляет оценки за работы, то обычно пишет 4+ или 5+, но иногда, ставит +4 +5 в надежде, что мысли материализуются и она увидит их когда-нибудь в моих протоколах за прыжки», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Ранее спортсменка сообщила, что откроет соревновательный сезон на турнире серии «челлендж» Lombardia Trophy в Италии.
22-летняя Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.
Туктамышева сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
- 20 июля 2019
-
10:35
-
09:55
-
00:21
- 19 июля 2019
-
23:47
-
23:32
-
23:18
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:30
-
21:05
-
20:53
-
20:39
-
19:53
-
19:27
-
19:17
-
18:39
-
18:16
-
17:46
-
17:16
-
16:23
-
15:48
-
14:42
-
14:14
-
13:07
-
12:17
-
11:58
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
09:46
-
09:36
-
09:03
-
08:57
-
08:52
Партнерский контент