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Туктамышева: моя мама — учитель, иногда она с надеждой ставит +4 и +5

Туктамышева: моя мама — учитель, иногда она с надеждой ставит +4 и +5
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о своих не очень высоких бонусных оценках за прыжки.

«Моя мама учитель математики в школе. Когда она выставляет оценки за работы, то обычно пишет 4+ или 5+, но иногда, ставит +4 +5 в надежде, что мысли материализуются и она увидит их когда-нибудь в моих протоколах за прыжки», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Ранее спортсменка сообщила, что откроет соревновательный сезон на турнире серии «челлендж» Lombardia Trophy в Италии.

22-летняя Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.

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