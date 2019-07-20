Туктамышева: моя мама — учитель, иногда она с надеждой ставит +4 и +5

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о своих не очень высоких бонусных оценках за прыжки.



«Моя мама учитель математики в школе. Когда она выставляет оценки за работы, то обычно пишет 4+ или 5+, но иногда, ставит +4 +5 в надежде, что мысли материализуются и она увидит их когда-нибудь в моих протоколах за прыжки», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».



Ранее спортсменка сообщила, что откроет соревновательный сезон на турнире серии «челлендж» Lombardia Trophy в Италии.



22-летняя Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира — 2019.



Туктамышева сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио