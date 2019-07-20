Тренер синхрониста Мальцева: мы преодолеваем гомофобные настроения в обществе

Тренер синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова считает, что включение соревнований микст-дэутов в олимпийскую программу позволит изменить гомофобное отношение спортсменам, выступающим в данном виде.
«История с включением микст-дуэтов в олимпийскую программу напоминает замкнутый круг: с одной стороны, чтобы был повод включения в программу Олимпийских игр, FINA и МОК должны видеть достаточное количество дуэтов, с другой стороны, для развития дисциплины, необходимо преодолеть определённые барьеры. Мы же преодолеваем не только проблему того, что кто-то где-то не хочет заниматься, но и некие гомофобные настроения в обществе. Ребятам необходима очень сильная мотивация, чтобы они могли пройти сквозь такое гомофобное отношение, и Олимпиада в этом смысле — достаточно сильная мотивация.
У меня есть школа, и одна из ее задач — развитие микст-дуэтов, но я полтора года не могу найти мальчиков, потому что я арендую бассейны на таких же условиях, что и молодые тренеры. У меня никаких привилегий: не имея бесплатной воды, я тренирую за плату, потому что из своего кармана я платить не могу. Я могу дать больше спортсменам, чем молодые тренеры, которые привлекают рекламой, маркетингом, низкими ценами. Получается, что обучает не тот, кто может, а кто лучше сидит, и это неправильно.
Нужно количество, а количества не получается, потому что внутри страны нет поддержки, недостаточно мотивации. Олимпиада в этом смысле стала бы мощнейшим стимулом. Олимпийская мечта, выше ещё никто не придумал», — приводит слова Максимовой ТАСС.
Мальцев — самый титулованный синхронист мира, на его счету три золотые и две серебряные медали ЧМ.
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