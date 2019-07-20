Австралийский микст выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Австралийцы Мэттью Картер и Мэддисон Кини с результатом 304,86 балла завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Вторыми стали канадцы Франсуа Имбо-Дюлак и Дженнифер Абель (304,08), бронзовую награду завоевали немцы Лу Массенберг и Тина Пунцель (301,62).



Российская пара Сергей Назин и Кристина Ильиных (273,24) заняла десятое место.



Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Микст. Трёхметровый трамплин

1. Мэттью Картер/Мэддисон Кини (Австралия) — 304,86.

2. Имбо-Дюлак/Дженнифер Абель (Канада) — 304,08.

3. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) — 301,62...

10. Сергей Назин/Кристина Ильиных (Россия) — 273,24.