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Австралийский микст выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Австралийский микст выиграл золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийцы Мэттью Картер и Мэддисон Кини с результатом 304,86 балла завоевали золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Вторыми стали канадцы Франсуа Имбо-Дюлак и Дженнифер Абель (304,08), бронзовую награду завоевали немцы Лу Массенберг и Тина Пунцель (301,62).

Российская пара Сергей Назин и Кристина Ильиных (273,24) заняла десятое место.

Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Микст. Трёхметровый трамплин

1. Мэттью Картер/Мэддисон Кини (Австралия) — 304,86.
2. Имбо-Дюлак/Дженнифер Абель (Канада) — 304,08.
3. Лу Массенберг/Тина Пунцель (Германия) — 301,62...
10. Сергей Назин/Кристина Ильиных (Россия) — 273,24.

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