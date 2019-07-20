Департамент спорта Москвы ждёт от Загитовой золота ЧМ, от Медведевой — медали ЧР

Департамент спорта Москвы опубликовал список основного и резервного составов сборных команд города по фигурному катанию и танцам на льду на сезон-2019/20. В нём также указан планируемый результат выступления спортсменов.
От олимпийской чемпионки Алины Загитовой в департаменте ждут золотой медали чемпионата мира. В качестве планируемого результата Евгении Медведевой указан подиум чемпионата России.
Перед Александрой Трусовой и Анной Щербаковой стоят идентичные задачи – 1–3-е место чемпионата мира. Для Алёны Косторной планируемый результат – 1–5-е место ЧМ.
Основной состав
Мужчины: Алексей Ерохов, Егор Рухин, Александр Самарин, Сергей Воронов, Роман Савосин, Артур Дмитриев.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Анастасия Губанова, Анастасия Грачева, Виктория Васильева.
Пары: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Надежда Лабазина – Максим Мирошкин, Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Алла Лобода – Антон Шибнев, Бетина Попова – Сергей Мозгов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов.
Резервный состав
Мужчины: Владимир Самойлов, Артем Зотов.
Женщины: Мария Мостенец, Анна Сидорова, Мария Сотскова.
Пары: Августа-Анастасия Евсеева – Роман Запорожец.
Танцы на льду: Полина Калинина – Даниил Уткин.
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