Мальцев стал первым синхронистом, выигравшим два золота на одном чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев стал первым мужчиной в синхронном плавании, выигравшим два золота на одном чемпионате мира по водным видам спорта.
На соревнованиях в Кванжу (Южная Корея) вместе с Майей Гурбанбердиевой он завоевал золото и в произвольной, и в технической программах.
Выступление микстов вошло в программу чемпионатов мира в 2015 году. Тогда турнир проходил в Казани, на нём дуэт Мальцев и Дарина Валитова выиграл произвольную программу, а в технической они заняли второе место.
Через два года, на чемпионате мира – 2017 в Будапеште, Мальцев выступал с другой партнёршей — Михаэлой Каланчой. Дуэт также выиграл произвольную программу и стал в вторым в технической.
Ранее сегодня Гурбанбердиева и Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу выиграли произвольную программу, опередив дуэты из Италии и Японии.
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