Мальцев стал первым синхронистом, выигравшим два золота на одном чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев стал первым мужчиной в синхронном плавании, выигравшим два золота на одном чемпионате мира по водным видам спорта.

На соревнованиях в Кванжу (Южная Корея) вместе с Майей Гурбанбердиевой он завоевал золото и в произвольной, и в технической программах.

Выступление микстов вошло в программу чемпионатов мира в 2015 году. Тогда турнир проходил в Казани, на нём дуэт Мальцев и Дарина Валитова выиграл произвольную программу, а в технической они заняли второе место.

Через два года, на чемпионате мира – 2017 в Будапеште, Мальцев выступал с другой партнёршей — Михаэлой Каланчой. Дуэт также выиграл произвольную программу и стал в вторым в технической.

Ранее сегодня Гурбанбердиева и Мальцев на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу выиграли произвольную программу, опередив дуэты из Италии и Японии.