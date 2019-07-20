Чемпион мира по прыжкам в воду призвал футболистов к каминг-ауту

Трёхкратный чемпион мира по прыжкам в воду британец Томас Дэйли призвал футболистов-геев открыто говорить о своей ориентации. По его словам, когда молодые болельщики увидят открытость звёзд спорта, они перестанут стесняться.

«Это может быть очень страшно — расти, чувствуя себя другим. Думаю, осознание факта, что среди футболистов тоже есть открытые геи, может изменить жизнь многих молодых юношей.



Когда подобное начнёт происходить, думаю, многие из них увидят это и скажут себе: «О, я в порядке, я другой, и я всегда могу осуществить свои мечты», — сказал Дэйли во время чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), его слова приводит AFP.

Дэйли признался, что является геем с 13 лет.