Российские ватерполистки сыграют с командой Австралии в 1/4 финала ЧМ в Кванджу

Российские ватерполистки узнали соперниц по 1/4 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ими стали представительницы Австралии, которые на предыдущей стадии обыграли сборную Казахстана со счётом 13:3.
Женская сборная России по водному поло пробилась в четвертьфинал турнира, выйдя в плей-офф с первого места в группе, одержав победу над командами Венгрии, Канады и Южной Кореи.
В других четвертьфиналах сборная Испании сыграет с командой Нидерландов, итальянки встретятся с венгерскими ватерполистками. Встречи пройдут 22 июля.
В случае победы над австралийками команда России встретится в полуфинале с победительницами матча между сборными США и Греции.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (9-4-0). Команда Германии — на третьем (2-1-3).
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