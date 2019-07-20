Российские ватерполистки сыграют с командой Австралии в 1/4 финала ЧМ в Кванджу

Российские ватерполистки узнали соперниц по 1/4 финала чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ими стали представительницы Австралии, которые на предыдущей стадии обыграли сборную Казахстана со счётом 13:3.

Женская сборная России по водному поло пробилась в четвертьфинал турнира, выйдя в плей-офф с первого места в группе, одержав победу над командами Венгрии, Канады и Южной Кореи.



В других четвертьфиналах сборная Испании сыграет с командой Нидерландов, итальянки встретятся с венгерскими ватерполистками. Встречи пройдут 22 июля.

В случае победы над австралийками команда России встретится в полуфинале с победительницами матча между сборными США и Греции.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (9-4-0). Команда Германии — на третьем (2-1-3).