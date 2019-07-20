Кенийская бегунья дисквалифицирована на 8 лет за повторное допинговое нарушение

По результатам проверки органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) бегунья на длинные дистанции из Кении Саломе Джероно Бивотт отстранена на 8 лет за повторное нарушение.

В пробе 36-летней атлетки, которую она сдала в апреле 2019 года на международном марафоне в Сан-Паулу, был обнаружен норандростерон. Бивотт уже была дисквалифицирована в сезоне-2012 на 2 года после сдачи положительной допинг-пробы.

«Мы знаем о деле Джероно и других, которые всё ещё обманывают себя. Ваши дни сочтены. Вы не избежите наказания. Вам лучше перестать обманывать себя», – отметил член исполнительного комитета Федерации лёгкой атлетики Кении Барнаба Корир, чьи слова приводит Reuters.