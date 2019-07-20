Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бондарь стал бронзовым призёром ЧМ в прыжках в воду с вышки

Бондарь стал бронзовым призёром ЧМ в прыжках в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завершилась программа соревнований по прыжкам в воду. В заключительном виде, прыжках с вышки среди мужчин, россиянин Александр Бондарь завоевал бронзовую медаль, набрав 541,05 балла. Два первых места заняли китайцы Янь Цзян (598,65) и Янь Хао (585,75).

Напомним, благодаря выходу в финал Бондарь принёс России олимпийскую лицензию в этом виде программы.

Также в прыжках с вышки выступал ещё один россиянин — Игорь Мялин. Однако он не отобрался в финал, заняв итоговое 13-е место.

Для Бондаря это вторая медаль на чемпионате мира – 2019. Ранее он стал серебряным призёром в синхронных прыжках в воду с вышки в паре с Виктором Минибаевым.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент