Бондарь стал бронзовым призёром ЧМ в прыжках в воду с вышки
На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) завершилась программа соревнований по прыжкам в воду. В заключительном виде, прыжках с вышки среди мужчин, россиянин Александр Бондарь завоевал бронзовую медаль, набрав 541,05 балла. Два первых места заняли китайцы Янь Цзян (598,65) и Янь Хао (585,75).
Напомним, благодаря выходу в финал Бондарь принёс России олимпийскую лицензию в этом виде программы.
Также в прыжках с вышки выступал ещё один россиянин — Игорь Мялин. Однако он не отобрался в финал, заняв итоговое 13-е место.
Для Бондаря это вторая медаль на чемпионате мира – 2019. Ранее он стал серебряным призёром в синхронных прыжках в воду с вышки в паре с Виктором Минибаевым.
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