Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на десятом этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Лондоне.
Сидорова и гречанка Катерина Стефаниди завершили соревнования с результатом 4,75 м. Однако россиянка затратила на преодоление этой высоты меньше попыток и расположилась в итоговом протоколе выше. Третье место заняла британка Холли Брэдшоу, преодолевшая планку на 4,65 м.
Этап в Лондоне продолжится 21 июля. В соревнованиях по прыжкам в высоту примет участие россиянин Илья Иванюк.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Этап в Лондоне
Шест. Женщины
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75.
2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,75.
3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,65.
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