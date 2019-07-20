Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на десятом этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Лондоне.

Сидорова и гречанка Катерина Стефаниди завершили соревнования с результатом 4,75 м. Однако россиянка затратила на преодоление этой высоты меньше попыток и расположилась в итоговом протоколе выше. Третье место заняла британка Холли Брэдшоу, преодолевшая планку на 4,65 м.

Этап в Лондоне продолжится 21 июля. В соревнованиях по прыжкам в высоту примет участие россиянин Илья Иванюк.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Этап в Лондоне

Шест. Женщины

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,75.

2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,75.

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,65.