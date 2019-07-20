Пино выиграл 14-й этап «Тур де Франс», Алафилипп лидирует в общем зачёте

Французский гонщик Тибо Пино из команды Groupama -FDJ выиграл 14-й этап многодневки «Тур де Франс». Его соотечественник Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) финишировал вторым и сохранил лидерство в общем зачёте. Третье место и на этапе, и в генеральной классификации занимает голландец Стивен Крёйсвейк (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Тур де Франс». 14-й этап. Тарб – Коль дю Турмале, 117,5 км

1. Тибо Пино (Франция, Groupama -FDJ) – 3:10.20.

2. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – отставание 0.06.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время…

49. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +17.11.

Общий зачёт после 14-го этапа

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 56:11.29.

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) – +2.02

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – +2.14

57. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:00.19