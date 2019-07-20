Рапирист Жеребченко стал бронзовым призёром чемпионата мира по фехтованию

Российский рапирист Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром чемпионата мира по фехтованию, который продолжается в Будапеште (Венгрия). Чемпион мира 2017 года Жеребченко в полуфинале потерпел поражение от француза Энцо Лефора со счётом 7:15.

Ранее в 1/8 финала Жеребченко победил японца Рё Миякэ – 15:5, а в четвертьфинале нанёс поражение итальянцу Андреа Кассаре – 15:6.

Вторую бронзовую медаль завоевал кореец Ки Сун Юн, в полуфинале уступивший британцу Маркусу Мепстеду – 12:15.

Ранее Мепстед не позволил выйти в четвертьфинал россиянину Тимуру Арсланову – 15:9.

Напомним, уже в первом раунде плей-офф сборная России понесла запланированную потерю: Арсланов нанёс поражение Алексею Черемисинову со счётом 15:14. Тимур Сафин в 1/16 финала уступил Миякэ – 14:15.

Бронза Жеребченко третья медаль сборной России на чемпионате мира — 2019. Ранее рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, а шпажист Сергей Бида — серебро.