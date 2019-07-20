Рапирист Жеребченко стал бронзовым призёром чемпионата мира по фехтованию

Российский рапирист Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром чемпионата мира по фехтованию, который продолжается в Будапеште (Венгрия). Чемпион мира 2017 года Жеребченко в полуфинале потерпел поражение от француза Энцо Лефора со счётом 7:15.
Ранее в 1/8 финала Жеребченко победил японца Рё Миякэ – 15:5, а в четвертьфинале нанёс поражение итальянцу Андреа Кассаре – 15:6.
Вторую бронзовую медаль завоевал кореец Ки Сун Юн, в полуфинале уступивший британцу Маркусу Мепстеду – 12:15.
Ранее Мепстед не позволил выйти в четвертьфинал россиянину Тимуру Арсланову – 15:9.
Напомним, уже в первом раунде плей-офф сборная России понесла запланированную потерю: Арсланов нанёс поражение Алексею Черемисинову со счётом 15:14. Тимур Сафин в 1/16 финала уступил Миякэ – 14:15.
Бронза Жеребченко третья медаль сборной России на чемпионате мира — 2019. Ранее рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, а шпажист Сергей Бида — серебро.
- 20 июля 2019
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:33
-
19:42
-
19:26
-
18:57
-
18:44
-
18:10
-
17:41
-
17:14
-
17:00
-
15:51
-
15:28
-
14:40
-
13:09
-
12:49
-
12:26
-
11:44
-
10:35
-
09:55
-
00:21
- 19 июля 2019
-
23:47
-
23:32
-
23:18
-
22:23
-
22:00
-
21:35
-
21:30
-
21:05
-
20:53
-
20:39
-
19:53
-
19:27
-
19:17