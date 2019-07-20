Российские «художницы» выиграли первый ЧМ среди юниорок в командном зачёте

Сборная России одержала победу в командном зачёте на первом чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок, который проходит в Москве. При подсчёте баллов учитывались оценки за четыре упражнения с разными предметами в индивидуальной программе и два упражнения групп.
Сборную России представляли Лала Крамаренко, Анастасия Симакова и Дарья Сергаева, а также группа в составе: Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.
Ещё одно золото российские гимнастки завоевали в групповом многоборье по сумме оценок за упражнения с пятью обручами и с пятью лентами.
Художественная гимнастика. Первый чемпионат мира среди юниорок. Москва
Команды
1. Россия – 131,150.
2. Италия – 119,100.
3. Израиль – 113,800.
Групповое многоборье
1. Россия – 49,550.
2. Италия – 45,100.
3. Беларусь – 43,100.
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