Российские «художницы» выиграли первый ЧМ среди юниорок в командном зачёте

Сборная России одержала победу в командном зачёте на первом чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок, который проходит в Москве. При подсчёте баллов учитывались оценки за четыре упражнения с разными предметами в индивидуальной программе и два упражнения групп.

Сборную России представляли Лала Крамаренко, Анастасия Симакова и Дарья Сергаева, а также группа в составе: Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.

Ещё одно золото российские гимнастки завоевали в групповом многоборье по сумме оценок за упражнения с пятью обручами и с пятью лентами.

Художественная гимнастика. Первый чемпионат мира среди юниорок. Москва

Команды

1. Россия – 131,150.

2. Италия – 119,100.

3. Израиль – 113,800.

Групповое многоборье

1. Россия – 49,550.

2. Италия – 45,100.

3. Беларусь – 43,100.