Россия забила пять голов за пять минут. Яркие моменты матча с Эстонией, видео

В матче второго тура первого группового этапа европейской квалификации чемпионата мира — 2019 по пляжному футболу сборная России на стадионе «Лужники» разгромила команду Эстонии со счётом 7:2.

Команда Михаила Лихачёва с первых минут начала успешно действовать в нападении и быстро сняла все вопросы о победителе. Николай Крышанов забил уже на второй минуте, Фёдор Земсков бисиклетой удвоил перевес сборной России. Красивый удар через себя удался и Алексею Макарову. Вскоре Юрий Крашенинников забил с передачи голкипера Максима Чужкова, а Артур Папоротный, отняв мяч у соперника, довёл дело до разгрома. На всё это голевое изобилие сборной России потребовалось менее 7 минут от начала матча.

Во втором периоде Земсков оформил дубль. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Шишин забил седьмой мяч сборной России, а в концовке дважды отличились эстонцы.

Одержав вторую победу кряду, сборная России гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира.