Сыну Плющенко наложили швы после травмы на тренировке

Несколько дней назад шестилетний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша получил травму на тренировке по фигурному катанию — рассёк подбородок, об этом рассказала мама мальчика, продюсер Яны Рудковская, в видео, размещённом на странице Саши (@gnomgnomych) в «Инстаграме».

Саша отрабатывал новый прыжок, двойной риттбергер, не смог удержать равновесие, упал и рассёк подбородок. Мальчика сразу же увезли в больницу, где наложили швы, запретив тренироваться в течение двух дней, но, по возвращении домой, он тут же начал играть в подвижные игры с друзьями.

Сейчас швы уже сняты, и Саша вернулся к тренировкам под руководством знаменитого отца. Вскоре он должен принять участие в шоу в Италии, Испании, Венгрии, Румынии.