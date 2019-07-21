Непомнящий обыграл Нисипяну в шестом туре супертурнира в Дортмунде
В шестом туре супертурнира Dortmund Sparkassen Chess Meeting российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение Ливиу-Дитеру Нисипяну. Встреча завершилась после 19-го хода.
В партиях Леньер Домингес (США) — Кайдо Кюлаотс (Эстония), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Даниэль Фридман (Германия) и Рихард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) были зафиксированы ничейные результаты.
Перед заключительным седьмым туром лидирует Домингес, Непомнящий отстаёт от американца на 1 очко.
Положение после 6-го тура
1. Леньер Домингес – 4.
2-4. Радослав Войташек, Рихард Раппорт, Теймур Раджабов — по 3,5.
5. Ян Непомнящий – 3.
6. Даниэль Фридман — 2,5.
7-8. Ливиу-Дитер Нисипяну, Кайдо Кюлаотс — по 2.
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