Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непомнящий обыграл Нисипяну в шестом туре супертурнира в Дортмунде

Непомнящий обыграл Нисипяну в шестом туре супертурнира в Дортмунде
Другие / Шахматы 0

В шестом туре супертурнира Dortmund Sparkassen Chess Meeting российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение Ливиу-Дитеру Нисипяну. Встреча завершилась после 19-го хода.

В партиях Леньер Домингес (США) — Кайдо Кюлаотс (Эстония), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Даниэль Фридман (Германия) и Рихард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) были зафиксированы ничейные результаты.

Перед заключительным седьмым туром лидирует Домингес, Непомнящий отстаёт от американца на 1 очко.

Положение после 6-го тура

1. Леньер Домингес – 4.
2-4. Радослав Войташек, Рихард Раппорт, Теймур Раджабов — по 3,5.
5. Ян Непомнящий – 3.
6. Даниэль Фридман — 2,5.
7-8. Ливиу-Дитер Нисипяну, Кайдо Кюлаотс — по 2.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент