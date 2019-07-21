Непомнящий обыграл Нисипяну в шестом туре супертурнира в Дортмунде

В шестом туре супертурнира Dortmund Sparkassen Chess Meeting российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение Ливиу-Дитеру Нисипяну. Встреча завершилась после 19-го хода.

В партиях Леньер Домингес (США) — Кайдо Кюлаотс (Эстония), Теймур Раджабов (Азербайджан) — Даниэль Фридман (Германия) и Рихард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) были зафиксированы ничейные результаты.

Перед заключительным седьмым туром лидирует Домингес, Непомнящий отстаёт от американца на 1 очко.

Положение после 6-го тура



1. Леньер Домингес – 4.

2-4. Радослав Войташек, Рихард Раппорт, Теймур Раджабов — по 3,5.

5. Ян Непомнящий – 3.

6. Даниэль Фридман — 2,5.

7-8. Ливиу-Дитер Нисипяну, Кайдо Кюлаотс — по 2.