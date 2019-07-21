Великая: возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни

Российская саблистка Софья Великая, ставшая серебряным призёром чемпионата мира в Будапеште, не исключает, что это был последний чемпионат мира в её карьере. В финале 34-летняя спортсменка уступила украинке Ольге Харлан со счётом 14:15.

«Возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады — продолжу я фехтовать или нет. Но ничего страшного — чемпионкой ещё можно стать, впереди командные соревнования. Самое главное — завоевать лицензии на Олимпиаду.

Проигрывать обидно, но серебром довольна — это удивительная возможность для меня стабильно возвращаться с чемпионатов Европы и мира с двумя медалями. Надеюсь, так будет и дальше", — приводит слова Великой ТАСС.

Анализируя концовку финального боя, Великая отметила, что сама упустила свой шанс на победу при счёте 14:14.

«Проигрывала начало встречи, потом вела 14:13. Решение нанести 15-й удар было правильным, неправильным было исполнение. Бой был хороший», — сказала Великая.